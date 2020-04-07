Водружение знамени Победы над Рейхстагом показали в виртуальной реальности

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» и РИА Новости к 75-летию Великой Победы презентовали проект «Неизвестный знаменосец». В рамках него в формате виртуальной реальности можно увидеть водружение знамени Красной армии над Рейхстагом. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В формате виртуальной реальности проект повествует об истории спецоперации «Знамя Победы» с участием десятков штурмовых групп и бойцов-одиночек. Историю 12 флагов и знамен, а также групп красноармейцев, которые установили знамена над Рейхстагом озвучили известные актеры Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко.

По словам заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня» Натальи Лосевой, в проекте использовано большое количество архивных материалов, фотографий и документальной съемки. «Я рада, что нам удалось по кусочкам собрать какую-то часть личных историй бойцов и групп», — сказала она.

В свою очередь руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской рассказал, что проект призван раскрыть населению малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны и «заставить каждого задуматься, является ли он знаменосцем сегодня и что он сделал, чтобы сохранить память о своих предках».

Проект доступен в приложении «РИА.Lab», которое можно скачать AppStore и Google Play.

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