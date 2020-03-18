27 миллионов саженцев высадят в России по случаю 75-летию Победы

Более пяти тысяч саженцев высадят в городах Крыма, Северного Кавказа и Краснодарского края в рамках акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС в среду, 18 марта.

Кроме того, в рамках акции пройдут праздничные концерты. Участники акции, организованной общественным движением «Волонтеры Победы», минутой молчания почтят память погибших в Великой Отечественной войне.

Акция «Сад памяти» станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы. Планируется, что с 18 марта по 22 июня по всей стране будет высажено 27 миллионов саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадки деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах.

Как рассказала ТАСС председатель кубанского отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Юлиана Лоточникова, в Анапе в среду 100 деревьев будут высажены на бульваре Героя России Вячеслава Евскина - сотрудника ФСБ, который погиб в 1996 году в Чечне.

Указом Президента России Владимира Путина 2020-й был объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы. Глава государства заявил, что торжественные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.

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