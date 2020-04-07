Познер раскрыл разницу между желаниями женщин и мужчин с помощью анекдота

Телеведущий Владимир Познер в конце выпуска авторской программы на Первом канале рассказал анекдот, с помощью которого в шутливой форме раскрыл разницу между желаниями женщин и мужчин. Фрагмент опубликован на сайте телеканала.

Рассказанный Познером анекдот гласит, что однажды в городе открыли магазин, в которых женщины могли купить мужа. На входе было указано, что можно войти только один раз и нельзя спускаться с этажа на этаж. Женщина зашла на первый этаж, где располагались «Мужчины работающие», после поднялась на второй, там предлагали «Мужчин работающих и любящих детей». На третьем этаже находились «Мужчины работающие, любящие детей и очень красивые».

«Тут она задумалась, но все-таки пошла на четвертый этаж, там написано "Мужчины работающие, любящие детей, невероятно красивые и очень романтичные"», — продолжил Познер. Женщина не знала, что делать дальше, но в итоге пошла на пятый этаж, где было указано: «Мужчины работающие, любящие детей, невероятно красивые, романтичные и помогающие по дому».

Увидев эту табличку, героиня рассказа растерялась, но все же поднялась на шестой этаж. «А на шестом этаже написано: "Вы гость номер 36 845 730. Здесь нет ни одного мужчины. И это доказывает, что женщины сами не знают, чего хотят"», — произнес Познер.

Ведущий объяснил, что владелец магазина хотел обойтись без сексизма и построил аналогичный магазин для мужчин. На первом этаже была вывеска «Женщины, которые любят секс», а на втором — «Женщины, которые любят секс и имеют деньги». «А на третий, четвертый, пятый и шестой этажи никто никогда не поднимался», — рассказал Познер и улыбнулся.

Он пояснил, что услышал анекдот от близкого друга-американца, с которым регулярно общается через Skype. Рассказать его в эфире Познер решил, чтобы зрителям «наконец было повеселее» в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

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