Приезжающих на Таймыр из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Жители Таймыра после посещения Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом говорится на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района со ссылкой на постановление главного санитарного врача по Красноярскому краю от 5 апреля.
«Меры приняты в связи с наличием рисков завоза новой коронавирусной инфекции на территорию Красноярского края и местного ее распространения», — говорится в публикации.
Таймырцы могут отправиться в изоляцию домой, а гражданам из других регионов придется провести 14 дней по месту пребывания или в условиях обсерватора.
В постановлении сказано, что в случае ухудшения самочувствия находящиеся на карантине северяне должны незамедлительно вызвать врача на дом и не ходить в поликлиники. Медиков они должны проинформировать о своей недавней поездке.
По данным на 7 апреля, из 7497 всех случаев заражения новым вирусом 5181 приходятся на жителей столицы, еще 454 — Подмосковья, 295 — Петербурга. В Красноярском крае насчитывается 32 пациента с инфекцией. Половина из них привезла вирус из-за границы, другая половина заразилась внутри страны через контакт с инфицированными.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения