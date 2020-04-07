Приезжающих на Таймыр из Москвы и Петербурга отправят на карантин

Жители Таймыра после посещения Москвы и Санкт-Петербурга должны самоизолироваться на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом говорится на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района со ссылкой на постановление главного санитарного врача по Красноярскому краю от 5 апреля.

«Меры приняты в связи с наличием рисков завоза новой коронавирусной инфекции на территорию Красноярского края и местного ее распространения», — говорится в публикации.

Таймырцы могут отправиться в изоляцию домой, а гражданам из других регионов придется провести 14 дней по месту пребывания или в условиях обсерватора.

В постановлении сказано, что в случае ухудшения самочувствия находящиеся на карантине северяне должны незамедлительно вызвать врача на дом и не ходить в поликлиники. Медиков они должны проинформировать о своей недавней поездке.

По данным на 7 апреля, из 7497 всех случаев заражения новым вирусом 5181 приходятся на жителей столицы, еще 454 — Подмосковья, 295 — Петербурга. В Красноярском крае насчитывается 32 пациента с инфекцией. Половина из них привезла вирус из-за границы, другая половина заразилась внутри страны через контакт с инфицированными.

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