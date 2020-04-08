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Женщина испытывала возбуждение и месяцами избегала секса из-за редкой болезни

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Лиор Шварц (слева)
Лиор Шварц (слева)
Фото: @lior.0fir

Жительница американского города Майами-Бич рассказала о редкой болезни, из-за которой она постоянно испытывала болезненное сексуальное возбуждение и месяцами избегала секса с мужем. Об этом пишет издание Unilad.

Лиор Шварц (Lior Schwartz) заметила первые симптомы еще в декабре 2012 года. Она регулярно испытывала беспричинное возбуждение, которое не сопровождалось сексуальным влечением и вызывало боль. «Похоже на покалывание в области гениталий, при котором хочется только одного: либо надавить туда, либо мастурбировать, чтобы перестало болеть», — объясняет она.

В стрессовых ситуациях и перед сном ее состояние ухудшалось. Лиор обнаружила, что секс также причиняет ей боль. К тому времени она второй месяц встречалась с Джонатаном — своим будущим мужем. Молодой человек с пониманием отнесся к ее трудностям и безропотно переносил многомесячное воздержание вместе с ней.

В марте 2013 года Лиор выяснила, что похожие симптомы характерны для постоянного расстройства генитального возбуждения — женского аналога приапизма. Она обратилась к специалисту, который подтвердил ее догадку, также диагностировав у нее дисфункцию тазового дна и внутритканевый цистит.

По рекомендации специалиста женщина стала заниматься физиотерапией, однако победить заболевание не удавалось шесть лет. Все это время Джонатан оставался с Лиор. «За эти годы было несколько раз, когда мы месяцами не занимались сексом, пока я боролась с симптомами при помощи физиотерапии», — говорит она. В марте 2019 года они поженились.

Справиться с болью помогли инъекция ботокса в половой нерв и вестибулектомия, которые Лиор пережила осенью 2019 года. После них молодоженам пришлось воздерживаться от секса еще четыре месяца, зато теперь их половая жизнь протекает почти без проблем. По словам Лиор, она решила обнародовать свою историю, чтобы поддержать других женщин с той же болезнью.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас долгие годы не могла заниматься вагинальным сексом из-за редкого заболевания. После первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом с проникновением, позже врачи диагностировали у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

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