Ужасная боль вынудила женщину заниматься сексом с мужем раз в год

Из-за мучительной боли 35-летняя Натали Брикер из американского города Ньюарк, штат Делавэр, занимается сексом не чаще одного раза в год. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2002 году женщина попала в ДТП и повредила половой нерв, который отвечает за передачу информации от внешних половых органов к мозгу. С тех пор половое возбуждение причиняет ей сильную боль и приводит к спазмам, которые могут длиться до четырех суток. В течение этого времени она прикована к постели.

Из-за травмы Брикер пришлось отказаться от секса. Раз в год она соглашается терпеть боль, поскольку опасается, что вынужденное воздержание подтолкнет мужа к супружеской измене.

По словам женщины, после секса ей кажется, будто ее сбил грузовик. В 2014 году у нее диагностровали пудендальную невралгию, а в 2018 году — постоянное расстройство генитального возбуждения.

В 2017 году Брикер пришлось уволиться с работы, поскольку она больше не могла справляться с болью в течение рабочего дня. Кроме того, у нее начались панические атаки.

Муж утверждает, что знал о ее болезни еще до брака. По его словам, он «вечный оптимист» и каждый раз надеется, что супругу исцелит очередной врач, к которому она обращается.

Брикер прошла несколько этапов лечения. Теперь продолжительность спазмов сократилась вдвое, и женщина может выходить из дома.

Чета Брикеров хочет завести детей при помощи экстракорпорального оплодотворения. Если оно не сработает, они планируют усыновить чужого ребенка.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Техас долгие годы не могла заниматься вагинальным сексом из-за редкого заболевания. После первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом с проникновением, позже врачи диагностировали у нее вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение.

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