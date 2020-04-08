Мужчина лишился заработка из-за эпидемии и погиб в зубах крокодила

В южноафриканской провинции Лимпопо крокодил убил мужчину, который лишился заработка из-за введенных в стране карантинных мер, призванных остановить эпидемию новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное издание The Review.

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У 31-летнего Рабелани Нафаве (Rabelani Nephawe) не было работы. Чтобы прокормить семью, он полагался на разовые подработки. «Когда объявили режим самоизоляции, не осталось больше никаких источников дохода», — объясняет его родственница. В результате в его доме не было еды.

Нафаве решил самостоятельно наловить рыбу и отправился на реку. По словам его друзей, там на него напал крокодил. Хищник схватил мужчину зубами и на глазах других рыболовов утащил под воду. Спасатели нашли останки погибшего лишь спустя два дня. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

27 марта власти ЮАР ввели строгие карантинные меры. Жителям страны разрешено покидать дома только для того, чтобы обратиться к врачу, сходить за продуктами или пройтись в одиночестве. Сигареты и алкоголь не продаются, гулять с домашними животными или заниматься бегом нельзя.

По последним данным, к 7 апреля в мире выявлено 1,36 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 умерли 76,4 тысячи человек, 293,8 тысячи — выздоровели. В ЮАР выявлено 1686 случаев заражения, скончались 12 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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