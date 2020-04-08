Европа провалила переговоры по спасению экономики

Министры финансов стран Европы провалили переговоры о пакете мер на 500 миллиардов евро для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Еврогруппы Марио Сентену в своем Twitter.

По его словам, переговоры длились 16 часов, однако успеха достичь не удалось. Обсуждение антикризисного пакета мер перенесли на четверг, 9 апреля. Сентену подчеркнул, что, по его личному мнению, ЕС нужна подушка безопасности, которая бы защищала работников, бизнес и европейские экономики.

Ранее стало известно, что Еврогруппа работает над созданием кредитной линии Европейского стабилизационного механизма в объеме 240 миллиардов евро, доступ к ней будут иметь все страны, входящие в союз. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк хочет увеличить емкость общеевропейского гарантийного фонда до 200 миллиардов евро. По словам главы Еврогруппы, ее усилия в первую очередь будут направлены на помощь европейскому малому и среднему бизнесу. Также европейские власти собираются обеспечить поддержку занятости в ЕС на сумму 100 миллиардов евро.

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