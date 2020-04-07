Франции пообещали сильнейший кризис со времен Второй мировой войны

Францию ждет самый сильный со времен Второй мировой войны экономический кризис. Такой прогноз дал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр, пишет Reuters.

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По его словам, экономический спад 2020 года обещает значительно превзойти падение на 2,2 процента, наблюдавшееся в 2009 году после Великой рецессии.

В марте 2020 года французские власти пошли на экстренное обновление бюджета на фоне негативных последствий для экономики из-за замедления деловой активности на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. В нем говорилось, что Париж ожидает сокращения ВВП в текущем году на 1 процент. Однако позднее руководство страны просигнализировало, что цифру придется пересмотреть.

Ранее Франция не исключила национализации наиболее пострадавших в результате кризиса предприятий, если другие меры поддержки не будут эффективными. До нее о таких планах заговорили в Германии. Аналитики, говоря о ситуации в ФРГ на фоне коронавируса и ценовой войны на рынке нефти, констатировали у главной экономики Европы сильный экономический шок.

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