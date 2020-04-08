Российский губернатор описал угрозу пандемии фразой «сил не хватит могилы копать»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором описал угрозу, связанную с пандемией коронавируса, фразой «сил не хватит могилы копать». Ролик опубликован, в частности, в официальном Telegram-канале Забайкальского регионального ситуационного центра по коронавирусу.

По словам Осипова, во время поездок в села и районные центры региона он замечает, что «все вокруг кашляют, чихают». Он спрашивает у людей, что с ними, а они отвечают: «Мы все тут уже переболели неизвестно чем!» «Если сегодня у нас сохранится такое к этому отношение, то у нас сил не хватит могилы копать!» — заявил Осипов.

Глава региона призвал людей ответственнее относиться к своему здоровью. Он отметил, что важно остановить распространение инфекции, поэтому жителям Забайкальского края рекомендуется соблюдать все ограничения.

Осипов уточнил, что в регионе зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом. Двое заразившихся приехали из Москвы. По официальным данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 4 человека с коронавирусом.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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