Российский губернатор описал угрозу пандемии фразой «сил не хватит могилы копать»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором описал угрозу, связанную с пандемией коронавируса, фразой «сил не хватит могилы копать». Ролик опубликован, в частности, в официальном Telegram-канале Забайкальского регионального ситуационного центра по коронавирусу.
По словам Осипова, во время поездок в села и районные центры региона он замечает, что «все вокруг кашляют, чихают». Он спрашивает у людей, что с ними, а они отвечают: «Мы все тут уже переболели неизвестно чем!» «Если сегодня у нас сохранится такое к этому отношение, то у нас сил не хватит могилы копать!» — заявил Осипов.
Глава региона призвал людей ответственнее относиться к своему здоровью. Он отметил, что важно остановить распространение инфекции, поэтому жителям Забайкальского края рекомендуется соблюдать все ограничения.
Осипов уточнил, что в регионе зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом. Двое заразившихся приехали из Москвы. По официальным данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 4 человека с коронавирусом.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения