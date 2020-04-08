Раскрыты методы борьбы с коронавирусом в российских регионах

В российских регионах наблюдаются новые практики, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Некоторые регионы занялись подготовкой системы здравоохранения, которая позволяет более эффективно бороться с инфекцией. В частности, в Амурской области провели перепрофилирование больницы на 300 мест, в Еврейской автономной области подготовили 80 коек, в Иркутской области закупили 100 тысяч масок, в детские больницы Тульской области доставили 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. В исследовании говорится, что некоторые лаборатории в регионах получили статусы, которые дают возможность проведения анализов на коронавирус.
Другие российские субъекты начали привлекать студентов-медиков для ухода за больными коронавирусом, говорится в материалах ЭИСИ. Среди других мер — выделение средств на медицинское оборудование (Астраханская область), перепрофилирование предприятий на пошив медицинских комбинезонов и респираторов (Курская и Свердловская области), двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавируса (Новосибирская область и Хабаровский край), пропускной режим перемещения (Магаданская область).
Отдельно отмечены меры по поддержке врачей и бизнеса в регионах.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения