Спасший сотни детей врач дал прогноз по эпидемии коронавируса в России

В ближайшие месяцы хороший иммунитет к коронавирусу может появиться у 80 процентов населения России и других стран. Такой прогноз в беседе с RT дал спасший сотни детей трансплантолог Михаил Каабак.

«Благодаря этому эпидемия пойдет на спад. <...> Потихонечку жизнь начнет возвращаться в нормальное русло», — сказал врач.

По его мнению, хорошей новостью станет скорое появление анализа на антитела к новому вирусу. Ориентировочно тест должен стать доступен в середине апреля.

Каабак уверен, что технологический уровень современной цивилизации не позволяет быстро подобрать эффективное лечение или создать хорошую прививку, но эпидемия пойдет на спад сама, без участия человека. Опыт Китая показал, что это происходит через два-три месяца после начала массовых заражений и введения карантина.

Трансплантолог добавил, что считает неизбежным заражение новым вирусом. Он считает, что каждый должен переболеть им, и надеется перенести инфекцию в бессимптомной форме в начале весны.

По данным на 7 апреля, в мире коронавирусом заражено более 1,4 миллиона человек. В России 7497 инфицированных, большая часть из них находится в Москве и области. 58 россиян скончались.

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