Украинцев предупредили о мошенничестве во время пандемии коронавируса

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил граждан о мошенничестве во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.
Злоумышленники массово рассылают от имени банков СМС-сообщения с предложением получить «государственную помощь» и просят сообщить номер платежной карты и другую персональную информацию.
НБУ призывает не отвечать на эти сообщения, не звонить по указанным номерам, не переходить по ссылкам и ни в коем случае не сообщать данные о своей карте. При начислении любых выплат банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщения и не спрашивают номер платежной карты, подчеркнули в Нацбанке.
Ранее правительство Украины решило повысить пенсионные выплаты отдельным категориям граждан.
По последним данным, в стране выявлено 1668 случаев заражения коронавирусом. Во всех регионах действует карантин и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Некоторые ограничения могут продлить до сентября. Президент Владимир Зеленский призвал граждан с пониманием отнестись к принятым мерам и не превращаться в «обиженных детей, которым во время простуды родители запретили кушать мороженое».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения