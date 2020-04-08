Украинцев предупредили о мошенничестве во время пандемии коронавируса

Национальный банк Украины (НБУ) предупредил граждан о мошенничестве во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.

Злоумышленники массово рассылают от имени банков СМС-сообщения с предложением получить «государственную помощь» и просят сообщить номер платежной карты и другую персональную информацию.

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НБУ призывает не отвечать на эти сообщения, не звонить по указанным номерам, не переходить по ссылкам и ни в коем случае не сообщать данные о своей карте. При начислении любых выплат банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщения и не спрашивают номер платежной карты, подчеркнули в Нацбанке.

Ранее правительство Украины решило повысить пенсионные выплаты отдельным категориям граждан.

По последним данным, в стране выявлено 1668 случаев заражения коронавирусом. Во всех регионах действует карантин и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Некоторые ограничения могут продлить до сентября. Президент Владимир Зеленский призвал граждан с пониманием отнестись к принятым мерам и не превращаться в «обиженных детей, которым во время простуды родители запретили кушать мороженое».

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