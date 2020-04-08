Путешественники рассказали о сексе со стюардессами в самолетах

Каждый пятый занимавшийся сексом на борту самолета делал это со стюардессой. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает интернет-газета, таковы данные опроса, проведенные порталом saucydates.com, в котором приняли участие 11 тысяч респондентов граждан. 20 процентов из них признались, что занимались сексом с бортпроводниками или бортпроводницами, 30 процентов выбрали в качестве партнера незнакомца, 37 процентов уединились со своим спутником, а оставшиеся респонденты — с кем-то из приятелей.

Более половины (59 процентов) опрошенных занимались сексом в туалетах самолетов, 31 процент — на сиденьях, 9 процентов — в камбузе (помещение на борту, где готовят пищу), и еще один процент — прямо в кабине пилота.

Опрошенные также рассказали, что их встречи длились в среднем около десяти минут, при этом 14 процентов были застуканы кем-то из членов экипажа, потерявших свою коллегу. Большинство признались, что занимались сексом на борту только один раз, чтобы вычеркнуть это из списка своих желаний.

Самым удобным самолетом для секса опрошенные признали «очень просторный» Boeing 747.

Ранее сообщалось о способе произвести хорошее впечатление на стюардесс во время авиаперелета. Член экипажа посоветовал пассажирам научиться правильному использованию багажных полок.

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