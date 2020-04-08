«Исламское государство» объявило коронавирус «солдатом Аллаха»

Запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) выпустила плакаты с угрозами западным странам, на которых объявила коронавирус «солдатом Аллаха», сообщает британский таблоид The Sun.

Такое утверждение имеется на обеих версиях плаката, обнародованного пропагандистской службой террористов. И там, и там содержится призыв к участникам «священной войны» — им предлагается нападать на врагов тогда, когда они меньше всего этого ждут. В качестве фона используются фотографии британского Лондона и американского Чикаго.

Террористы не впервые обращаются к теме пандемии в своих публикациях: 24 марта они назвали ее наказанием миру за идолопоклонничество и призвали Всевышнего «усилить страдания неверных» от вызванной коронавирусом болезни.

15 марта «Исламское государство» предупредило своих боевиков об опасности коронавируса и порекомендовало им держаться подальше от инфицированных, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано почти 384 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Ираке инфицированы 226 человек, 26 умерли. В Сирии, где также по-прежнему сильны позиции ИГ, известно по меньшей мере об одном случае заражения.

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