В Кремле прояснили формат нового обращения Путина по коронавирусу

Президент России Владимир Путин не будет делать отдельного обращения по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все заявления будут в рамках совещания [с губернаторами]», — прояснил формат выступления пресс-секретарь главы государства.

Ранее обращение президента анонсировал Первый канал. «В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорилось в сообщении. Ведущие передачи «Время покажет» отметили, что обращение будет сделано во время встречи с губернаторами.

Песков также заявлял, что 8 апреля Путин выступит с «большим вступительным словом» перед совещанием с губернаторами. По его словам, выступление, посвященное коронавирусу, будет содержательным и объемным.

Глава государства дважды обращался к нации из-за распространения коронавируса на территории страны. В первом выступлении от 25 марта Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием. Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим.

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