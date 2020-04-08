В Кремле прояснили формат нового обращения Путина по коронавирусу

Президент России Владимир Путин не будет делать отдельного обращения по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Все заявления будут в рамках совещания [с губернаторами]», — прояснил формат выступления пресс-секретарь главы государства.
Ранее обращение президента анонсировал Первый канал. «В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорилось в сообщении. Ведущие передачи «Время покажет» отметили, что обращение будет сделано во время встречи с губернаторами.
Песков также заявлял, что 8 апреля Путин выступит с «большим вступительным словом» перед совещанием с губернаторами. По его словам, выступление, посвященное коронавирусу, будет содержательным и объемным.
Глава государства дважды обращался к нации из-за распространения коронавируса на территории страны. В первом выступлении от 25 марта Путин заявил о введении нерабочей недели с 28 марта по 4 апреля для борьбы с новым заболеванием. Позже, 2 апреля, в ходе обращения президент объявил весь апрель в стране нерабочим.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения