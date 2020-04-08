Кремль анонсировал большое выступление Путина

Президент Владимир Путин 8 апреля выступит с «большим вступительным словом» перед совещанием с губернаторами по теме коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 8 апреля.

По его словам, это выступление будет содержательным и объемным. Само совещание пройдет в формате видеоконференции в закрытом режиме, уточнил Песков. Кроме губернаторов, в нем примут участие руководители правительства и администрации президента.

Последний раз российский лидер обратился к нации 2 апреля, и объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы. До этого он выступил с телеобращением по поводу распространения нового коронавируса 25 марта. Тогда он призывал граждан оставаться дома, и с пониманием отнестись к мерам, которые власти принимают для борьбы с вирусом.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.

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