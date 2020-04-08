Кремль анонсировал большое выступление Путина

Президент Владимир Путин 8 апреля выступит с «большим вступительным словом» перед совещанием с губернаторами по теме коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 8 апреля.
По его словам, это выступление будет содержательным и объемным. Само совещание пройдет в формате видеоконференции в закрытом режиме, уточнил Песков. Кроме губернаторов, в нем примут участие руководители правительства и администрации президента.
Последний раз российский лидер обратился к нации 2 апреля, и объявил апрель нерабочим месяцем с сохранением заработной платы. До этого он выступил с телеобращением по поводу распространения нового коронавируса 25 марта. Тогда он призывал граждан оставаться дома, и с пониманием отнестись к мерам, которые власти принимают для борьбы с вирусом.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения