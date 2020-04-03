Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что время на наручных часах российского лидера не совпадало со временем трансляции, на что обратили внимание зрители. Песков объяснил это технической задержкой.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи]», — прокомментировал пресс-секретарь.

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2 апреля Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением нового коронавируса. В ходе обращения президент объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.

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