Стало известно об авиаперелете с загадочным грузом из разблокированного Уханя

Грузовой самолет авиакомпании Yangtze River Airlines совершит прямой рейс в Австралию из китайского Уханя, разблокированного после карантина, который был введен на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Daily Mail.
По информации издания, Boeing 747 приземлится в международном аэропорту Сиднея вечером в среду, 8 апреля, после девятичасового беспосадочного авиаперелета. Отмечается, что на борту воздушного судна отсутствуют пассажиры — там находятся члены экипажа и загадочный груз.
При этом остается неизвестным, что именно перевезет лайнер. Авиационный эксперт компании Strategic Aviation Solutions Нил Хансфорд (Neil Hansford) предположил, что самолет может прибыть с целью доставки средств индивидуальной защиты или же для последующего возвращения в Китай с экспортированным грузом из Австралии.
В аэропорту Сиднея подчеркнули, что проследят за соблюдением всех необходимых мер безопасности, а также правил гигиены и инфекционного контроля в процессе взаимодействия с экипажем лайнера.
Ограничения с Уханя были сняты спустя 76 дней транспортной изоляции — город был изолирован с 23 января. В частности, восстановлено железнодорожное и авиасообщение. Первый поезд из Уханя отправился в Гуанчжоу, а первый самолет — в город Санью провинции Хайнань. Также в ночь на 8 апреля власти Китая открыли трассы, ведущие из Уханя. Теперь горожане могут выехать за пределы города, хотя раньше могли покинуть его только по особому разрешению.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения