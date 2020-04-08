Стало известно об авиаперелете с загадочным грузом из разблокированного Уханя

Грузовой самолет авиакомпании Yangtze River Airlines совершит прямой рейс в Австралию из китайского Уханя, разблокированного после карантина, который был введен на фоне пандемии коронавируса. Об этом стало известно Daily Mail.

По информации издания, Boeing 747 приземлится в международном аэропорту Сиднея вечером в среду, 8 апреля, после девятичасового беспосадочного авиаперелета. Отмечается, что на борту воздушного судна отсутствуют пассажиры — там находятся члены экипажа и загадочный груз.

При этом остается неизвестным, что именно перевезет лайнер. Авиационный эксперт компании Strategic Aviation Solutions Нил Хансфорд (Neil Hansford) предположил, что самолет может прибыть с целью доставки средств индивидуальной защиты или же для последующего возвращения в Китай с экспортированным грузом из Австралии.

Материалы по теме Ухань, который победил Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?

В аэропорту Сиднея подчеркнули, что проследят за соблюдением всех необходимых мер безопасности, а также правил гигиены и инфекционного контроля в процессе взаимодействия с экипажем лайнера.

Ограничения с Уханя были сняты спустя 76 дней транспортной изоляции — город был изолирован с 23 января. В частности, восстановлено железнодорожное и авиасообщение. Первый поезд из Уханя отправился в Гуанчжоу, а первый самолет — в город Санью провинции Хайнань. Также в ночь на 8 апреля власти Китая открыли трассы, ведущие из Уханя. Теперь горожане могут выехать за пределы города, хотя раньше могли покинуть его только по особому разрешению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!