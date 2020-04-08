Опубликованы фотографии разблокированного после карантина Уханя

Китайское агентство «Синьхуа» опубликовало фотографии города Уханя, открытого после карантина, который был введен из-за эпидемии коронавируса.

Ограничения с города были сняты спустя 76 дней транспортной изоляции. В частности, восстановлено железнодорожное и авиасообщение. Первый поезд из Уханя отправился в Гуанчжоу, а первый самолет — в город Санью провинции Хайнань.

Фото: Xiao Yijiu / XinHua 1 /5

Также в ночь на 8 апреля власти Китая открыли трассы, ведущие из Уханя. Теперь горожане могут выехать за его пределы.

Ухань был изолирован с 23 января. Транспортное сообщение, включая метро, автомобили и паромы, было полностью закрыто. Аэропорт и железнодорожные вокзалы также не функционировали. Жители могли покинуть Ухань только по особому разрешению.

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