России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса

Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса этой осенью. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вирусолог прогнозирует, что к лету заболеваемость инфекцией снизится, но необязательно полностью остановится. «Вторая волна с большой долей вероятности возможна осенью», — уточнил он.

По его словам, на сроки распространения инфекции будут влиять эпидемиологические, организационные, медицинские и экономические факторы. Так, большое значение будут иметь новая система тестирования и разумное применение лекарств.

Викулов подчеркнул, что до сих пор возвращения в Россию ждут около семи тысяч граждан. Их надо будет изолировать и, возможно, предоставить больничные койки. «Это тоже может повлиять на эпидемиологическую обстановку, если что-то пойдет не по тому сценарию, который запланирован», — отметил врач.

Ранее член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили предположил, что спад пандемии начнется к лету, а в конце июля — середине августа во всем мире резко сократится число новых заражений. При этом вирус исчезнет, когда у подавляющего большинства населения выработается иммунитет.

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