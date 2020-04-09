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В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

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Фото: U.S. Navy / Getty Images

В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 1973. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано более 431 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 14, 7 тысячи человек, вылечились — 23,8 тысячи.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. По его словам, об улучшении ситуации в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,5 миллиона человек; 88 тысяч скончались, а 329,4 тысячи вылечились.

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