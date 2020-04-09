Работавшие в мусорных пакетах медсестры заразились коронавирусом

Три медсестры в Великобритании заразились коронавирусом после того, как были вынуждены надеть мусорные пакеты из-за нехватки специальных защитных костюмов. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание рассказало о фотографии, на которой представительницы медицинского персонала из госпиталя The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона запечатлены в мусорных пакетах на головах и ногах. Информацию о том, что медсестры заразились коронавирусом изданию подтвердил старший представитель медицинского учреждения.

Госпиталь, где работают медсестры, первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как в марте отметили сильный рост числа заразившихся новым вирусом. Также сообщается, что руководство больницы не смогло предоставить работникам медицинские маски, шапочки и фартуки.

По последним данным, в Великобритании зафиксировали свыше 60 тысяч случаев заражения коронавирусом; скончались более семи тысяч человек. 8 апреля сообщалось, что в стране от коронавируса за одни сутки умерло рекордное число людей — 938.

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