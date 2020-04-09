Работавшие в мусорных пакетах медсестры заразились коронавирусом

Три медсестры в Великобритании заразились коронавирусом после того, как были вынуждены надеть мусорные пакеты из-за нехватки специальных защитных костюмов. Об этом сообщает The Telegraph.
Издание рассказало о фотографии, на которой представительницы медицинского персонала из госпиталя The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона запечатлены в мусорных пакетах на головах и ногах. Информацию о том, что медсестры заразились коронавирусом изданию подтвердил старший представитель медицинского учреждения.
Госпиталь, где работают медсестры, первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как в марте отметили сильный рост числа заразившихся новым вирусом. Также сообщается, что руководство больницы не смогло предоставить работникам медицинские маски, шапочки и фартуки.
По последним данным, в Великобритании зафиксировали свыше 60 тысяч случаев заражения коронавирусом; скончались более семи тысяч человек. 8 апреля сообщалось, что в стране от коронавируса за одни сутки умерло рекордное число людей — 938.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения