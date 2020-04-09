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Опровергнуты устоявшиеся представления о Вселенной

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Фото: imagebroker / Bob Gibbons / FLPA / Globallookpress.com

Международная группа ученых пришла к выводу, что ключевая предпосылка в космологии, заключающаяся в том, что Вселенная расширяется равномерно во всех направлениях, может быть неверной. Об открытии, которое может опровергнуть устоявшиеся представления, сообщается в статье, опубликованной в журнале Astromomy & Astrophysics.

Исследователи рассмотрели 842 скопления галактик и обнаружили существенные различия в их поведении, что не должно наблюдаться, если Вселенную рассматривать как изотропную, то есть если ее свойства не зависят от направления.

Астрономы изучили рентгеновское излучение, чтобы измерить температуру чрезвычайно горячего газа, который пронизывает галактические скопления. Результаты они сравнили с видимой звездной величиной объектов на небе. Ожидалось, что кластеры с одинаковой температурой и расположенные на одинаковом расстоянии должны выглядеть одинаково яркими. Однако разница в яркости достигала 30 процентов, что нельзя объяснить случайными погрешностями.

Одной из возможных причин такого результата могло быть наличие газовых или пылевых облаков, которые поглощают свет от скоплений. Однако полученные данные исключают этот вариант. Также ученые считают маловероятным, что на скопления могли повлиять крупномасштабные потоки вещества, вызванные гравитационным притяжением.

По словам ученых, если окажется, что Вселенная действительно анизотропна, это будет означать сдвиг парадигмы в наблюдениях за далекими объектами. Тогда при изучении свойств галактик должно приниматься во внимание направление, в котором они находятся. Причиной анизотропии может быть темная энергия, которая вызывает ускоренное расширение Вселенной.

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