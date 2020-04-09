Стюардесса назвала незаменимую во время путешествия вещь в чемодане

Неизвестная стюардесса назвала маску для лица одной из самых незаменимых вещей в чемодане во время путешествия. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, пишет Express.

Автор поста объяснила, что постоянные перелеты отрицательно сказываются на состоянии ее кожи, в связи с чем она всегда берет с собой в поездки определенные средства, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности. «У меня в сумке всегда есть тканевая маска для лица, мне нравится наносить ее после ванны», — объяснила бортпроводница.

Она уточнила, что чаще всего отдает предпочтение питательным средствам, в состав которых входит, например, кокос. Кроме того, сотрудница авиакомпании рассказала, что старается наносить на лицо минимум макияжа, чтобы позже, перед сном, не тратить много времени на его снятие. «Еще я стараюсь выпить как минимум 2,5 литра воды за день», — добавила стюардесса.

7 апреля сообщалось, что член экипажа раскрыл пассажирам самолетов способ произвести хорошее впечатление на стюардесс во время авиаперелета. По его словам, в первую очередь речь идет о правильном использовании багажных полок — необходимо разместить свою сумку таким образом, чтобы крышка свободно закрывалась.

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