В Румынии десять новорожденных заразились коронавирусом от врачей

Десять новорожденных в Румынии заразились коронавирусом от врачей. Об этом сообщает Daily Mail.
Это произошло в госпитале города Тимишоара на западе страны. По факту заражения младенцев проводят расследование. Все, кроме одного новорожденного, уже находятся в изоляции дома, вместе с родителями.
Отмечается, что ранее еще одну румынскую больницу поместили под карантин. Это произошло из-за того, что там обнаружили много инфицированных сотрудников.
По последним данным, в Румынии более пяти тысяч зараженных коронавирусом. 227 человек умерли, 528 вылечились.
Ранее в Бразилии новорожденный ребенок, чьи анализы показали положительный результат на болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа, скончался через четыре дня после появления на свет. Сообщается, что он был недоношенным — родился на 30-й неделе беременности и находился в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Причина его смерти пока не установлена, как и то, заразился он после рождения или же от матери.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения