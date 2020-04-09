В Румынии десять новорожденных заразились коронавирусом от врачей

Десять новорожденных в Румынии заразились коронавирусом от врачей. Об этом сообщает Daily Mail.

Это произошло в госпитале города Тимишоара на западе страны. По факту заражения младенцев проводят расследование. Все, кроме одного новорожденного, уже находятся в изоляции дома, вместе с родителями.

Отмечается, что ранее еще одну румынскую больницу поместили под карантин. Это произошло из-за того, что там обнаружили много инфицированных сотрудников.

По последним данным, в Румынии более пяти тысяч зараженных коронавирусом. 227 человек умерли, 528 вылечились.

Ранее в Бразилии новорожденный ребенок, чьи анализы показали положительный результат на болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа, скончался через четыре дня после появления на свет. Сообщается, что он был недоношенным — родился на 30-й неделе беременности и находился в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Причина его смерти пока не установлена, как и то, заразился он после рождения или же от матери.

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