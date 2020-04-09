Российская студентка устроила вечеринку в самоизоляции и получила штраф

Вернувшаяся из Норвегии российская студентка, находясь в самоизоляции, позвала гостей и устроила вечеринку в общежитии в Санкт-Петербурге. Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей и отправили в обсерватор (специальное помещение, предусматривающее комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает «Интерфакс».
По информации агентства, 23-летняя Диана Соловьева вернулась из-за границы 3 апреля, а 6 апреля получила предписание Роспотребнадзора о необходимости нахождения в режиме самоизоляции. В этот же день девушка устроила вечеринку в своей комнате в общежитии в Василеостровском районе города. Сколько было гостей, не уточняется.
Нарушительницу режима самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ее поместили в обсерватор в пансионате «Заря», уточнил «Интерфаксу» информированный источник.
Ранее по той же статье оштрафовали жителя Пермского края, который попытался самоизолироваться в палатке у моря в Евпатории. Нарушителя заметили полицейские во время патрулирования береговой линии. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
6 апреля, стало известно, что Пресненский суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей Иисуса Воробьева, который был задержан при прогулке с собакой на Патриарших прудах. По заявлению полиции, Воробьев неоднократно нарушал правила режима самоизоляции, введенные из-за пандемии коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения