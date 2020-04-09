Описано влияние карантина на здоровье

Международная группа ученых описала влияние самоизоляции на психическое здоровье людей. Исследование было опубликовано в научном журнале Psychiatry Research.

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Предварительные результаты исследования показали, что проживающие в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах испытывали проблемы с ментальным здоровьем. Самоизолированные граждане жаловались на дистресс, снижение физического и психического здоровья и уровня удовлетворенности жизнью. Данные были собраны специалистами на основе опроса 369 взрослых, находящихся на месячном карантине в 64 регионах Китая.

Более четверти респондентов в период карантина работали в офисе, тогда как 38 процентов работали из дома, а 25 процентов опрошенных ушли в вынужденный отпуск. Психическое состояние граждан было сравнимо с ментальным здоровьем австралийских заключенных, которые в течение одного месяца находились в местах лишения свободы.

Мы не удивлены: работа может дать людям цель, что особенно важно во время пандемии Профессор Андреас Раух из Сиднейского университета (Австралия).

Некоторые результаты исследования поразили сообщество ученых. Выяснилось, что люди, которые на самоизоляции занимались физической активностью более 2,5 часов в сутки, испытывали больше стресса, чем граждане, которые посвящали физкультуре около получаса в день или меньше. Ведущий автор исследования доктор Стивен Чжан из Университета Аделаиды (Австралия) назвал такие выводы нелогичными.

Ранее журналисты на основе научных исследований заявили, что спутанность сознания и чувство обеспокоенности являются признаками нормальной реакции организма на освещение ситуации с пандемией коронавируса в СМИ и других медиа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психические проблемы не являются типичными симптомами коронавирусной инфекции.

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