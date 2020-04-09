Описано влияние карантина на здоровье

Международная группа ученых описала влияние самоизоляции на психическое здоровье людей. Исследование было опубликовано в научном журнале Psychiatry Research.
Предварительные результаты исследования показали, что проживающие в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах испытывали проблемы с ментальным здоровьем. Самоизолированные граждане жаловались на дистресс, снижение физического и психического здоровья и уровня удовлетворенности жизнью. Данные были собраны специалистами на основе опроса 369 взрослых, находящихся на месячном карантине в 64 регионах Китая.
Более четверти респондентов в период карантина работали в офисе, тогда как 38 процентов работали из дома, а 25 процентов опрошенных ушли в вынужденный отпуск. Психическое состояние граждан было сравнимо с ментальным здоровьем австралийских заключенных, которые в течение одного месяца находились в местах лишения свободы.
Некоторые результаты исследования поразили сообщество ученых. Выяснилось, что люди, которые на самоизоляции занимались физической активностью более 2,5 часов в сутки, испытывали больше стресса, чем граждане, которые посвящали физкультуре около получаса в день или меньше. Ведущий автор исследования доктор Стивен Чжан из Университета Аделаиды (Австралия) назвал такие выводы нелогичными.
Ранее журналисты на основе научных исследований заявили, что спутанность сознания и чувство обеспокоенности являются признаками нормальной реакции организма на освещение ситуации с пандемией коронавируса в СМИ и других медиа. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психические проблемы не являются типичными симптомами коронавирусной инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения