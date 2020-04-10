Мировой авиагигант задумался о массовых увольнениях

В одном из крупнейших мировых производителей самолетов, американской корпорации Boeing задумались об увольнении 10 процентов сотрудников. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Идея массовых сокращений рассматривается на фоне кризиса в авиаотрасли из-за пандемии коронавируса в мире, а также скандала с уязвимостью программного обеспечения самолетов Boeing 737 MAX, с которой связывают две крупные авиакатастрофы. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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Согласно плану компании, часть сотрудников должна досрочно уйти на пенсию, некоторые будут уволены, с частью сотрудников раньше времени расторгнут трудовой договор и выплатят компенсации. В общей сложности в авиагиганте работают 160 тысяч человек, таким образом увольнения могут затронуть 16 тысяч сотрудников.

Компания в декабре 2019 года приостановила выпуск авиалайнеров Boeing 737 MAX. Поводом стали катастрофы в Эфиопии в 2019 году и в Индонезии в 2018-м, жертвами которых погибли почти 350 человек. Руководство компании признало, что в обоих случаях перед катастрофой имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. Вслед за информацией о неисправности многие страны, в том числе Россия, временно прекратили эксплуатацию 737 MAX.

Ранее в Международной организации труда (МОТ) предупредили, что из-за распространения коронавируса под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек во всем мире. Наиболее уязвимыми в МОТ назвали работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли.

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