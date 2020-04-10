Румыния отказалась делиться пшеницей и заставила мир нервничать

Румыния отказалась делиться с неевропейскими странами пшеницей, запретив ее экспорт, и заставила весь мир нервничать, пишет Bloomberg. Многие государства беспокоятся из-за еще большего нарушения торговых цепочек.
Издание отмечает, что запрет на экспорт пшеницы за пределы Евросоюза носит, скорее, символический характер, поскольку румынские сельскохозяйственные компании уже собрали и продали практически весь урожай. От запрета, по оценкам аналитиков, пострадает менее одного процента европейского экспорта пшеницы.
Однако решение демонстрирует, как правительства отдельных стран опасаются за собственные запасы продовольствия, поскольку покупатели в кризисные ситуации склонны приобретать больше необходимого. Из-за подобных запретов могут еще больше пострадать и без того нарушенные производственные и торговые цепочки, указывают опрошенные экономисты.
Некоторые называют такое поведение продовольственным протекционизмом и указывают, что оно может спровоцировать рост цен. Также они напоминают, что за последние 20 лет подорожание хлеба и других видов продовольствия несколько раз становилось поводом для массовых беспорядков в странах Африки, Азии и Ближнего Востока.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения