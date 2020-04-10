Экипаж МКС поздравил дочь Сергея Королева

Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил с 85-летием Наталию Королеву, дочь советского конструктора Сергея Королева, пишет «Взгляд».
«Она достойная дочь своего отца и большой ученый. Наталия Сергеевна посвящает массу времени популяризации космонавтики. Желаем ей долгих лет плодотворной деятельности», — сказали космонавты.
Наталия Королева — высококвалифицированный хирург, опытный педагог, член Европейского респираторного общества, член-корреспондент Кубинского общества хирургов, академик Международной академии информатизации, академик Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. Является лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Н.И. Пирогова АМН СССР. Опубликовала более 200 научных работ, имеет три авторских свидетельства на изобретения.