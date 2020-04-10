19-летняя звезда «Моаны» совершила каминг-аут при помощи Эминема и TikTok

Звезда диснеевского мультфильма «Моана» Аулии Кравальо, озвучившая в нем главную героиню, совершила каминг-аут при помощи видео в TikTok, заявив о своей бисексуальности. Об этом сообщает Mirror.

19-летняя актриса предложила подписчику, поинтересовавшемуся у нее, «любит ли она девочек», заглянуть в ее TikTok-аккаунт. Там Кравальо выложила видео, в котором подпевает композиции рэпера Эминема Those Kinda Nights в строчках «"Ты гетеро?" Она ответила: "Нет, я — би"».

Анимационная лента студии Disney «Моана» вышла в 2016 году. В озвучке также приняли участие Дуэйн Джонсон и Алан Тьюдик. Помимо «Моаны», Кравальо работала над диснеевским мультфильмом «Ральф против интернета», релиз которого состоялся в 2018 году, и появилась в сериалах «Школа драмы» и «Странный город».

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