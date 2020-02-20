Звезда «Города грехов» призналась в своей бисексуальности

Американская актриса Розарио Доусон призналась в своей бисексуальности во время интервью женскому изданию Bustle.

Звезда «Города грехов» вспомнила, что два года назад выложила пост, в котором поддержала «месяц гордости» — акцию, целью которой является привлечение внимания к правам представителей сексуальных меньшинств. Многие посчитали, что публикация артистки означает каминг-аут.

«Люди говорили, что я совершила каминг-аут, но я этого не делала. Но думаю, что сделала это сейчас», — заявила знаменитость в ходе интервью. Она пояснила, что никогда не состояла в отношениях с женщинами, поэтому ей казалось неправильным называть себя представительницей ЛГБТ.

В настоящее время Доусон состоит в отношениях с cенатором-демократом от штата Нью-Джерси Кори Букером. Актриса впервые заявила о романе с политиком в марте 2019 года.

Розарио Доусон дебютировала в кино в ленте Ларри Кларка «Детки». 40-летняя актриса также снялась в фильмах «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», «Транс», «Город грехов», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», «Семь жизней», «Клерки 2», «Грайндхаус» «Люди в черном 2», «25-й час» и «Александр».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!