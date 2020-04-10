В Конгрессе задумались о новом расследовании против Трампа из-за коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможную линию защиты в случае новых расследований Конгресса его действий в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
В частности, представители Демократической партии задумали выяснить, была ли команда президента готова к эпидемии и что делала для минимизации потерь. Кроме того, они хотят проконтролировать распределение ранее выделенной финансовой помощи. Вопросами защиты со стороны Трампа занимаются адвокаты вице-президента Майка Пенса.
1 апреля Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. «Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — признал американский лидер, добавив, что, по его мнению, важно давать людям надежду. Такую модель поведения раскритиковали некоторые эксперты в области здравоохранения, которые считают, что США из-за этого упустили важное время для необходимой подготовки.
Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 467 тысяч человек. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения