Власти Москвы оценили нагрузку на работу крематориев

Крематории Москвы справляются с нагрузкой, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что задействовать регионы нет необходимости, поскольку поток «совершенно спокойный». Немерюк добавил, что «у нас большие мощности и нет никаких вопросов».

Ранее СМИ сообщали о том, что Тульские и Нижегородские крематории отказываются принимать из столицы тела умерших от коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировали 13 584 случая заражения коронавирусом. В Москве насчитывается 8852 заболевших. За все время пандемии в стране выздоровело свыше тысячи человек, 106 пациентов умерли.

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