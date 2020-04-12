В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия

Иран изучает возможность происхождения нового коронавируса как биологического оружия. О реанимировании этой версии заявил глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 12 апреля.
По словам Арагхизадеха, к работе подключились и иранские научные центры, однако для конкретных выводов необходимо больше времени и усилий.
В то же время командир заверил, что вооруженные силы Ирана смогут выявить любую биологическую угрозу и принять меры против вероятного акта биотерроризма.
В феврале в Китае опровергли информацию о появлении коронавируса как биологического оружия. Китайский посол в США Цуй Тянькай назвал подобные заявления безумием.
По последним данным, в Иране зафиксировано более 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заразились свыше 1,777 миллиона человек, более 404 тысяч выздоровели. Больше всего подтвержденных случаев выявлено в США — более 529 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения