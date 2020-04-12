В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия

Иран изучает возможность происхождения нового коронавируса как биологического оружия. О реанимировании этой версии заявил глава управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассан Арагхизадех. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 12 апреля.

По словам Арагхизадеха, к работе подключились и иранские научные центры, однако для конкретных выводов необходимо больше времени и усилий.

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В то же время командир заверил, что вооруженные силы Ирана смогут выявить любую биологическую угрозу и принять меры против вероятного акта биотерроризма.

В феврале в Китае опровергли информацию о появлении коронавируса как биологического оружия. Китайский посол в США Цуй Тянькай назвал подобные заявления безумием.

По последним данным, в Иране зафиксировано более 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заразились свыше 1,777 миллиона человек, более 404 тысяч выздоровели. Больше всего подтвержденных случаев выявлено в США — более 529 тысяч.

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