Умер российский публицист Александр Тимофеевский-младший

Российский публицист и кинокритик Александр Тимофеевский-младший умер на 62-м году жизни. Он скончался на даче в Подмосковье в субботу, 11 апреля. Об этом сообщила писательница Татьяна Толстая на своей странице в Facebook.

«Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь», — написала Толстая. Причина смерти не сообщается.

Тимофеевский — автор статей и эссе о политике, кино и культуре. В 1985 году он окончил киноведческий факультет ВГИКа. Работал в «Коммерсанте», возглавлял журнал «Русская жизнь», писал для изданий «Искусство кино», «Сноб» и газеты «Известия». Также его рецензии публиковались на сайте «Кинопоиска».

Его отец — Александр Павлович Тимофеевский — советский и русский писатель, поэт и сценарист, редактор. Тимофеевскому-старшему 86 лет. Он является автором текста к песне «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…».

Ранее 11 апреля сообщалось, что политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни от инсульта. Он умер 9 апреля в Лондоне. Некрасов является правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.

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