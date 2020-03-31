Умер драматург Леонид Зорин

Драматург Леонид Зорин умер в возрасте 95 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Причина смерти Зорина пока не раскрывается.
Зорин написал такие пьесы, как «Царская охота», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота», «Медная бабушка», «Союз одиноких сердец», «Измена» и «Римская комедия», а также выступил сценаристом фильмов «Леон Гаррос ищет друга», «Скверный анекдот», «Добряки».
На основе его пьес были сняты фильмы «Покровские ворота» и «Царская охота», Зорин также выступил сценаристом этих кинолент. Помимо этого, он написал несколько десятков прозаических произведений.