Россия заявила о попытках США переложить ответственность на других

Москва обеспокоена попытками Вашингтона переложить ответственность на других из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в МИД России на странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что именно это просматривается в критике в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны руководства США. «Попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — заявили дипломаты.
Как считают в МИД России, именно в этом ключе следует трактовать «громкие обвинения» со стороны американского руководства в адрес ВОЗ, которая якобы «прозевала» опасный вирус, а по мере развития пандемии неоправданно много уделяла внимание Китаю в ущерб другим странам.
Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил, что ВОЗ сосредоточена на Китае, «хотя большую часть ее спонсирования выделяет именно Вашингтон». Он также отметил, что ВОЗ советовала не закрывать границу с Китаем, и подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». Он добавил, что США пересмотрят размер выплат в организацию.
По данным университета Джона Хопкинса, в США более 542 тысяч зараженных коронавирусом; 21,5 тысячи человек умерли, а 32,4 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения