Россия заявила о попытках США переложить ответственность на других

Москва обеспокоена попытками Вашингтона переложить ответственность на других из-за пандемии коронавируса. Об этом заявили в МИД России на странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что именно это просматривается в критике в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны руководства США. «Попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — заявили дипломаты.

Как считают в МИД России, именно в этом ключе следует трактовать «громкие обвинения» со стороны американского руководства в адрес ВОЗ, которая якобы «прозевала» опасный вирус, а по мере развития пандемии неоправданно много уделяла внимание Китаю в ущерб другим странам.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля заявил, что ВОЗ сосредоточена на Китае, «хотя большую часть ее спонсирования выделяет именно Вашингтон». Он также отметил, что ВОЗ советовала не закрывать границу с Китаем, и подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». Он добавил, что США пересмотрят размер выплат в организацию.

По данным университета Джона Хопкинса, в США более 542 тысяч зараженных коронавирусом; 21,5 тысячи человек умерли, а 32,4 тысячи — вылечились.

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