Производство антисептиков в России выросло в шесть раз

С начала марта производство антисептиков на основе изопропилового и этилового спирта в России выросло в шесть раз, сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов, чьи слова приводит сайт ведомства. Он отметил, что промышленность «в буквальном смысле мобилизовали».
На начало марта производство антисептиков в России составляло около 50 тысяч литров в сутки. «Уже сегодня мы нарастили этот объем в шесть раз», — сказал Иванов.
По его словам, компании смежных профилей стремятся переориентироваться на производство кожных антисептиков. «Если до пандемии около десяти крупных российских компаний производили и поставляли антисептики на внутренний рынок, то сегодня таких компаний насчитывается уже более 60», — сообщил Иванов. Он отметил, что в сумме эти компании производят почти 300 тысяч литров антисептиков в сутки.
«Около 25 процентов от этого производит парфюмерно-косметическая отрасль», — добавил заместитель министра.
Иванов, говоря о существующих запасах антисептиков в медучреждениях, назвал их уверенными. «В аптечных сетях мы смогли увеличить его на 1 миллион штук за последнюю неделю» — отметил он.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период эпидемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения