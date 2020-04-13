На российского зэка завели дело из-за отказа дать показания на сокамерника

В Липецкой области заключенный пойдет под суд за отказ дать показания против сокамерника по делу о нападении на тюремщика. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как считает следствие, сокамерник обвиняемого напал на младшего инспектора отдела безопасности, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация работы колонии»). Как считают в СКР, обвиняемый видел нападение, но отказался давать показания, из-за чего ему вменили статью 308 УК РФ («Отказ свидетеля от дачи показаний»).

Обвиняемый хотел помочь сокамернику избежать уголовной ответственности, но сам попал под уголовную статью, подчеркнули в СКР. Заключенный свою вину не признал.

11 апреля сообщалось, что в сети появилось видео последствий пожара, устроенного в результате бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) под Ангарском в Иркутской области.

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