Работу каршеринга в Петербурге временно запретили вслед за Москвой

Власти Санкт-Петербурга временно запретили работу каршеринга в городе вслед за объявлением аналогичных мер в Москве. Документ опубликован на сайте администрации города.

Документ подписан мэром Петербурга Александром Бегловым 13 апреля. Ограничения будут действовать по 30 апреля. Отмечается, что данные меры были введены для противодействия распространению коронавируса.

С утра 13 апреля работа каршеринга была приостановлена в Москве, сообщает «Москва 24». Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Он также добавил, что спрос на эту услугу упал на 60 процентов.

По последним данным, Москва и Санкт-Петербург находятся на первом и третьем местах соответственно по количеству случаев заболевания коронавирусом среди регионов России. В Москве выявлено более 11,5 тысяч заболевших, в Петербурге — 678.

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