Работу каршеринга в Петербурге временно запретили вслед за Москвой

Власти Санкт-Петербурга временно запретили работу каршеринга в городе вслед за объявлением аналогичных мер в Москве. Документ опубликован на сайте администрации города.
Документ подписан мэром Петербурга Александром Бегловым 13 апреля. Ограничения будут действовать по 30 апреля. Отмечается, что данные меры были введены для противодействия распространению коронавируса.
С утра 13 апреля работа каршеринга была приостановлена в Москве, сообщает «Москва 24». Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Он также добавил, что спрос на эту услугу упал на 60 процентов.
По последним данным, Москва и Санкт-Петербург находятся на первом и третьем местах соответственно по количеству случаев заболевания коронавирусом среди регионов России. В Москве выявлено более 11,5 тысяч заболевших, в Петербурге — 678.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения