За паводками и пожарами в Якутии будут наблюдать из космоса

В Якутии заработал мобильный приемо-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу паводковой и лесопожарной обстановки. Об этом сообщил начальник управления МЧС по республике Павел Гарин, передает ТАСС.

По словам Гарина, оборудование будет принимать и регистрировать информацию со спутников дистанционного зондирования Земли.

Комплекс поможет своевременно определить паводковую обстановку, заметить очаги возгорания во время лесных пожаров и оценить масштабы техногенных катастроф, а также предотвратить возможные трагические события.

В марте стало известно, что в Якутии построят самую северную в России магнитную обсерваторию. Ее строительство будет идти на берегу реки Лены, сначала будет возведен технический павильон и подведено питание. В 2021 году установят измерительное оборудование, а в 2022 году начнется работа обсерватории. Обсерватория нужна для того, чтобы изучить магнитный северный полюс, который движется в сторону Сибири.

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