Самая северная магнитная обсерватория России появится в Якутии

Возведение самой северной в России магнитной обсерватории начнется в июле 2020 года в Якутии. Об этом ТАСС рассказал руководитель Центра коллективного пользования (ЦКП) «Остров Самойловский», научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН Леонид Цибизов.

Строительство будет идти на базе центра в дельте реки Лены, в самом центре острова. Сначала поставят технический павильон и подведут питание. В 2021 году произойдет установка измерительного оборудования, в 2022 году обсерватория начнет работу.

Необходимость ее создания заключается в изучении магнитного северного полюса, который движется в сторону Сибири. Обсерватория станет частью расположенного на острове комплекса по мониторингу климата, температуры и погодных условий. Она также войдет в состав международной федерации цифровых магнитных обсерваторий Intermagnet, благодаря чему ученые смогут делать точные измерения магнитного поля по всей Земле и анализировать его природу.

Научные сотрудники «Острова Самойловский» ведут атмосферные и температурные, геофизические исследования, изучают бактерий в мерзлоте, анализируют влияние глобального потепления на вечную мерзлоту и экосистему Арктики.

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