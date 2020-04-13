МВД России потратит 80 миллионов рублей на приборы для распознания преступников

Головное научно-техническое подразделение МВД России НПО «Спецтехника и связь» объявило тендеры на разработку приборов, которые должны помочь полицейским распознавать преступников и другие интересующие правоохранительные органы объекты. Соответствующие документы размещены на портале Госзакупок.

Первый из тендеров — «разработка комплекса специальных технических средств для идентификации объектов». Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года, их стоимость составит более 46 миллионов рублей.

Второй тендер — «исследование путей создания средств для выявления объектов». Как и в случае с первым тендером, работы должны быть завершены до 30 ноября 2021 года, их стоимость составит около 38 миллионов рублей. Таким образом, за оба тендера МВД готово заплатить более 84 миллионов рублей.

При этом, судя по данным с портала Госзакупок, оба конкурса закрытые, а подробное описание работ, заказанных ведомством, будет предоставлено лишь претендентам на их исполнение.

4 июля 2018 года сообщалось, что МВД России ведет активную работу по разработке специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме будет искать пробелы и противоречия в законах, фактически выполняя функции юристов. Открытый конкурс на выполнение соответствующей научно-исследовательской работы был размещен на портале Госзакупок.

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