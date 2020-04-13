Названа причина пробки из десятков машин скорой под Москвой

Пробки из десятков машин скорой помощи в подмосковных Химках в основном появляются, когда открывается новая клиника. Такую причину назвал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

По его словам, за последние сутки число больных, которых отвозят в стационар на машине скорой помощи, увеличилось до 1,3 тысячи. При этом неделю назад этот показатель был в два раза меньше.

«Скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно», — пояснил Хрипун. Он отметил, что пробки из машин обычно бывают, когда открывается новая клиника.

11 апреля в сети появилось видео, на котором была запечатлена длинная вереница автомобилей скорой помощи, которые практически не двигались с места. При этом в машинах находились пациенты, у которых был заподозрен коронавирус и пневмония. Видео было сделано в районе Федерального клинического центра высоких технологий федерального медико-биологического агентства в Химках. Позже в агенстве пояснили, что пробка образовалась из-за большого потока пациентов с коронавирусом.

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