Названа причина пробки из десятков машин скорой под Москвой

Пробки из десятков машин скорой помощи в подмосковных Химках в основном появляются, когда открывается новая клиника. Такую причину назвал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.
По его словам, за последние сутки число больных, которых отвозят в стационар на машине скорой помощи, увеличилось до 1,3 тысячи. При этом неделю назад этот показатель был в два раза меньше.
«Скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно», — пояснил Хрипун. Он отметил, что пробки из машин обычно бывают, когда открывается новая клиника.
11 апреля в сети появилось видео, на котором была запечатлена длинная вереница автомобилей скорой помощи, которые практически не двигались с места. При этом в машинах находились пациенты, у которых был заподозрен коронавирус и пневмония. Видео было сделано в районе Федерального клинического центра высоких технологий федерального медико-биологического агентства в Химках. Позже в агенстве пояснили, что пробка образовалась из-за большого потока пациентов с коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения