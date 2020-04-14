Трамп раскрыл подробности последнего разговора с Путиным

Дональд Трамп в ходе последнего, воскресного телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил ряд актуальных проблем. Об этом президент США рассказал на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Мы обсудили многое, но главным образом звонок был посвящен нефти, как вы можете себе представить. Россия очень помогла со стабилизацией цены на углеводороды, стабилизацией количества подлежащих сокращению баррелей», — пояснил он. Президент добавил, что лидеры также «говорили о Китае, об их границах, немного о наших границах с Мексикой»

Трамп подтвердил, что во время беседы обсуждались вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями. Завершая ответ на вопрос, американский лидер отметил, что считает состоявшийся разговор чрезвычайно важным.

12 апреля сообщалось, что президенты России и США провели три телефонных разговора за три дня. Столько же Путин и Трамп созванивались за весь 2019 год.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года в рамках саммита G20 в японской Осаке. Нынешние лидеры России и США встречались в общей сложности шесть раз, но полноформатные переговоры между ними были всего однажды — в июле 2018-го в Хельсинки.

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