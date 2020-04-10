Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 10 апреля провели телефонный разговор по теме готовящегося соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти и сотрудничестве в космической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. Ночью этого же дня они также вели переговоры по телефону при участии короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Это первый в истории случай, когда президенты России и США созвонились дважды за сутки, отмечает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в июне 2019 года в рамках саммита G20 в японской Осаке. Нынешние лидеры России и США встречались в общей сложности шесть раз, но полноформатные переговоры между ними были всего однажды — в июле 2018-го в Хельсинки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объясняя отсутствие планов по дальнейшим встречам Путина и Трампа, заявил в ноябре прошлого года, что Кремль не знает, на полях какого международного мероприятия политики могут оказаться вместе. Существовала вероятность того, что Трамп посетит грядущий парад Победы в Москве, однако американский лидер отклонил приглашение. Он отмечал, что дата совпадет с разгаром политического сезона в США, где на ноябрь 2020-го запланированы президентские выборы: Трамп, безоговорочно лидирующий среди республиканцев, планирует пойти на второй срок.

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