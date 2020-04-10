В Кремле заявили об отсутствии разговора Путина и Трампа о санкциях

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали тему антироссийских санкций. Об отсутствии разговора заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Нет, не упоминали», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, говорили ли лидеры о санкциях, например в отношении «Северного потока-2».

В ночь на 10 апреля президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Стороны обсуждали сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце прошлого года после того, как США ввели санкции против всех возможных участников проекта. Швейцарская компания Allseas после этого прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что компания сможет завершить оставшиеся семь процентов проекта своими силами. По словам президента России Владимира Путина, газопровод должен заработать в конце текущего или начале следующего года.

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