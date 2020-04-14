Бывший помощник Трампа захотел выйти из тюрьмы из-за коронавируса

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, осужденный по двум обвинениям в сговоре против США, захотел выйти из тюрьмы из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом рассказал его адвокат Кевин Даунинг, передает Politico.

Даунинг обратился в Федеральное бюро тюрем США (The Federal Bureau of Prisons, BOP) с просьбой об изменении меры пресечения 71-летнего Манафорта. Адвокат настаивает на домашнем аресте, где осужденный может отбыть остаток срока.

«У Манафорта есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией, в первую очередь из-за возраста и некоторых прошлых заболеваний (...). Перевод на домашний арест позволит свести к минимуму вероятность распространения потенциально смертельной болезни», — подчеркнул адвокат.

В марте 2019 года судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Против Манафорта также были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США.

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